В Саратове возбуждено уголовное дело о взятках при ремонте дорог

Возбуждено уголовное дело о взятках при ремонте дорог Фото: Екатерина Семенова

В Саратове возбуждено уголовное дело против бывшего сотрудника ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в получении крупной взятки.

По версии следствия, с октября 2018 года до декабря 2019 он, работая в отделе строительства, ремонта и эксплуатации дорог, получал от директора субподрядной фирмы деньги. Взятку переводили частями на карту аффилированному лицу, а также отдавали наличными.

В общей сложности подозреваемый получил 164 тыс. рублей. Деньги предназначались за попустительство по службе в рамках госконтракта на ремонт и содержание дорог регионального и муниципального значения.

Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ. Расследование продолжается.

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