Николай Панков встретился с артистами театра кукол «Теремок» в Саратове

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Депутат Государственной думы России Николай Панков встретился с коллективом театра кукол «Теремок» в Саратове. О своем разговоре с режиссером и артистами он написал в телеграм-канале «Пара слов».

- Пригласили посмотреть репетицию на обновленной сцене. Сейчас у них ответственный и радостный период. Возобновились спектакли со зрителями, до этого шли в онлайн-режиме.

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Поговорил и с артистами, и с режиссерами. Радует, что много молодежи. И все они — люди творческие, увлеченные любимым делом. Говорят, привыкают к новой сцене. Провели по зданию, все показали. Да, удобно, тепло (для детей это немаловажно). Обеспечена доступность для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Репетируется спектакль «Про тигров и слонов», он пойдет в воскресенье. Интересный и красочный. Кстати, поставлен по проекту «Культура малой Родины» «Единой России». Работают кукольные мастерские. Там уникальные специалисты, которые создают настоящие шедевры.

Хороший получился театр, но без артистов и коллектива это было бы всего лишь здание. Именно они своей любовью к искусству увлекают зрителей. А первое общение с миром культуры у детей часто начинается именно с кукольного спектакля. Об этом говорили с народной артисткой РФ Татьяной Петровной Кондратьевой и главным режиссером, заслуженным артистом РФ, Геннадием Игоревичем Шугуровым. Спасибо им за то, что всю жизнь отдают любимому делу, — написал Панков.

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