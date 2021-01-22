В области потеплеет до 0 градусов

В Саратовской области сегодня, 22 января, ожидается резкая оттепель.

- В течение дня будет идти снег, в том числе мокрый, который будет налипать. Местами будет идти метель, накроет туман, появятся изморозь и гололед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура поднимется до 0…-5 градусов. В Левобережье и на севере области будет -7…-12 градусов.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада с порывами до 13 м/с, а утром — до 15 м/с.

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