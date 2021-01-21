На пяти улицах Саратова запретили парковаться ночью

В Саратове вечером возобновится механизированная уборка снега с улиц.

Как сообщили «КП-Саратов», в ночь на 22 января чистить будут пять улиц в центре.

В связи с этим запрещается парковка на указанных участках:

С восьми часов вечера:

- Киселева от Чапаева до Рахова,

- Слонова от Разина до Университетской,

- Серова от 2-й Садовой до Новоузенской.

С девяти часов вечера:

- Мичурина от Первомайской до Октябрьской,

- Радищева от Зарубина до Большой Горной.

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