На пяти улицах Саратова запретили парковаться ночью

В Саратове вечером возобновится механизированная уборка снега с улиц.
Как сообщили «КП-Саратов», в ночь на 22 января чистить будут пять улиц в центре.
В связи с этим запрещается парковка на указанных участках:
С восьми часов вечера:
- Киселева от Чапаева до Рахова,
- Слонова от Разина до Университетской,
- Серова от 2-й Садовой до Новоузенской.
С девяти часов вечера:
- Мичурина от Первомайской до Октябрьской,
- Радищева от Зарубина до Большой Горной.
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