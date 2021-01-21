Ведущая органистка Саратова даст концерт 24 января

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На сцене Театрального зала Саратовской консерватории 23 января выступят студенты IV курса Театрального института мастерской Заслуженной артистки РФ, доцента Эльвиры Данилиной. В исполнении молодых артистов прозвучит музыкально-литературная композиция «Евгений Онегин» А.С. Пушкина #ПРОчтение.

Начало в 18.00. Стоимость билетов — 200 рублей.

В Большом зале Саратовской консерватории 24 января состоится открытие органного концертного сезона «ВИВАТ, ОРГАН!». Солисткой выступит ведущая органистка Саратова, лауреат международных конкурсов Наталья Гольфарб.

В программе вечера: популярные органные сочинения И.С. Баха, И. Пахельбеля, Ф. Мендельсон-Бартольди, С. Франка, Э. Жигу, Ж. Лангле.

В концерте также принимает участие солистка Саратовского академического театра оперы и балета Ольга Дё (меццо-сопрано).

Ведущая концерта: лектор-музыковед Елена Пономарёва.

Начало в 17.00. Стоимость билетов — 750 рублей.

Телефон для справок (8452) 39-92-32