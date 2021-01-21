В 2020 году в Саратовской области поженились больше 22 тысяч человек

В 2020 году в Саратовской области поженились 11 266 пар.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, чаще всего в брак вступали в возрасте от 25 до 34 лет. Самыми популярными датами для свадеб в 2020 году стали 8 августа, 10 октября и 20 июня. В эти дни узами брака себя связали 326, 245 и 182 пары соответственно.

Также в прошлом году 9 401 пара решили развестись. Это почти на 5% меньше, чем в 2019 году. Чаще всего на развод подают супруги, прожившие в браке от пяти до десяти лет.

- Молодожены всегда с особым трепетом подходят к выбору даты для вступления в брак. Многие из них верят в магию цифр, поэтому мы в Управлении по делам ЗАГС при открытии приема заявлений всегда отталкиваемся от просьб и пожеланий будущих женихов и невест. Так, в 2021 году спецотдел «Дворец бракосочетаний» будет работать 21 числа каждого месяца, даже если эта дата выпадает на выходной день для сотрудников ЗАГС — воскресенье или понедельник. И как мы видим, такой подход дает свой позитивный результат. В первую красивую дату наступившего года — 21.01.2021 — в стенах «Дворца бракосочетаний» создано 28 семей, — рассказала руководитель ведомства Юлия Пономарева.

Следующая красивая дата в этом году — дата-палиндром 12.02.2021. Почти 70 пар саратовцев уже запланировали на этот день бракосочетание.

Напомним, подать заявление на регистрацию брака можно минимум за 30 дней до желаемого дня и максимум — за год.

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