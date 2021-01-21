Саратовские врачи спасли юную девушку, едва не утонувшую в бассейне

Из Саратовской областной детской клинической больницы выписана 16-летняя пациентка, которая едва не утонула в бассейне.

О полном выздоровлении девушки администрация больницы сообщила в своем Instagram.

Напомним, девушка наглоталась воды во время купания в бассейне частного спортклуба 13 января. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, но медикам удалось спасти ей жизнь. Сейчас она находится в удовлетворительно состоянии.

- Силами наших медицинских работников достигнуто полное выздоровление с сохранением всех жизненно важных функций организма, – сообщили в СОДКБ.

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