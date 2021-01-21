Легковушка протаранила троллейбус в центре Саратова

Троллейбусы встали из-за ДТП. Фото Даниила Солодкова

В центре Саратова встали троллейбусы трех маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», на пересечении улиц Университетская и Большая Горная произошло ДТП. Там легковушка столкнулась с троллейбусом.

Встали маршруты №5, 5а и 10 в сторону Сенного рынка.

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