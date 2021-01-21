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Происшествия

Найденным в колодце в Саратове мертвецом оказался пропавший в декабре мужчина

Алексея Игнатьева нашли погибшим
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Алексея Игнатьева объявляли пропавшим без вести

Алексея Игнатьева объявляли пропавшим без вести

Пропавшего 27 декабря 2020 года саратовца сегодня, 21 января, нашли погибшим.

Пост о прекращении поисков 45-летнего Алексея Игнатьева опубликовали в группе волонтеров «ЛизаАлерт».

- Приносим искренние соболезнования родным и близким, — написали в паблике администраторы.

По данным «КП-Саратов», труп мужчины нашли в колодце в подвале дома на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе.

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