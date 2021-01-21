На месте старинного особняка в центре Саратова могут построить многоэтажку

В центре Саратова планируют возвести многоквартирный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, застройщиком является Сергей Меньшов (компания «Строй-М»). Он получил разрешение на строительство жилого дома до восьми этажей, в том числе со встроенными нежилыми помещениями.

По проекту дом высотой в четыре этажа появится на пересечении улиц Григорьева и Некрасова. Ранее там располагался старинный особняк, который был снесен в сентябре. Администрация обещает, что новый дом «будет возведен в историческом стиле, чтобы не нарушить сложившуюся средовую застройку».

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