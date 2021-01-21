Мэру Саратова прокуратура пригрозила за прекращение отлова бродячих собак

Бродячие собаки в последнее время терроризируют жителей Саратова Фото: Екатерина Семенова

Прокуратура Саратова внесла представление мэру Михаилу Исаеву за отсутствие работы по отлову бездомных собак. По данным прокуратуры, контракт на отлов животных с МБУ «Дорстрой» истек 19 декабря, а новый аукцион на эти услуги был объявлен лишь 13 января. До сих пор новый договор на отлов животных не заключен.

- Кроме того, в нарушение требований законодательства не организованы приюты для бездомных животных. Работа администрации муниципального образования «Город Саратов» по отлову животных без владельцев взята прокуратурой на особый контроль, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, мэр Саратова 18 января поручил возобновить эти работы комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, в чьи полномочия входит отлов и содержание безнадзорных животных.

Напомним, недавно бродячие псы искусали несколько человек, в том числе детей. Всего только за 2020 год от нападений этих хвостатых пострадали 53 человека.

В областной думе прозвучали призывы начать усыпление бродячих животных.

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