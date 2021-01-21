Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области в пределах обычных значений

По заболеваемости ОРВИ закрыта только одна школа в Энгельсском районе и пять классов в другой энгельсской школе. Нет закрытых по ОРВИ детсадов, частично отправлена по домам одна группа в Петровском районе. Об этом на брифинге 21 января рассказала замминистра образования Ирина Чинаева.

По ее словам, ранее заболеваемость отслеживали по неделям, сейчас — каждый день.

Врио начальника отдела регионального Роспотребнадзора Игорь Вяткин напомнил, что традиционно в Саратовской области пик подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в период новогодних каникул. Сейчас порог заболеваемости в пределах норматива. Но говорить, что заболеваемость по ОРВИ стабильна и не будет всплесков — преждевременно.