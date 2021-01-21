Жителей Саратова и Энгельса осудили за кражи

В Саратове и Энгельсе суды вынесли решения в отношении двух мужчин. Их признали виновными в кражах.

- Установлено, что 19 июля и 31 августа 2020 года 34-летний житель Энгельса залез в дома покровчан и украл имущество на 600 и 1 320 рублей соответственно. Также 3 июля он обокрал магазин на улице Серафимовича на 13,2 тыс. рублей. Кроме того, 2 августа он украл у собутыльника сварочный аппарат за 4,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

За кражи, в том числе с банковского счета, осудили 29-летнего жителя Саратова.

С 21 по 22 сентября 2020 года, будучи пьяным, он зашел в незапертую комнату общежития на улице Васильковская и забрал телефон знакомой за 12 тыс. рублей.

А 15 октября знакомый дал злоумышленнику найденную на улице Азина банковскую карточку. Воспользовавшись бесконтактным способом платежей, он накупил в магазине и аптеке товаров на 7 тыс. рублей.

Суд отправил покровчанина, который ранее уже отбывал сроки за кражи, на три года в колонию строгого режима. Саратовца приговорили к 2,5 года условно с трехгодичным испытательным сроком.

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