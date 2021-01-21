В колодце в подвале дома на Сакко и Ванцетти найден труп

Следователи проверяют обстоятельства гибели мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Октябрьском районе Саратова найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружили 21 января в колодце подвала жилого дома на Сакко и Ванцетти.

Труп находился в колодце Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас судебно-медицинский эксперт осматривает место ЧП. Устанавливаются обстоятельства его гибели.

Предполагается, что это может быть пропавший в декабре прошлого года мужчина.

После проверки будет принято решение.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение Фото: СУ СКР по Саратовской области

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