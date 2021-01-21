Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Для устойчивого иммунитета к коронавирусу прививку должны получить 60% населения Саратовской области

Пока привито меньше, чем полпроцента от населения региона
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Прививка от коронавируса уже доступна всем желающим

Прививка от коронавируса уже доступна всем желающим

Фото: Ольга Симонова

Для формирования устойчивого иммунитета к коронавирусу в Саратовской области должно быть привито не менее 60% населения. Эти данные приводятся по аналогии с прививкой от гриппа. Об этом на брифинге 21 января заявил врио начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Игорь Вяткин.

- По аналогии с гриппом, по которому в этом году был план не менее 60%. И видим, что грипп не регистрируется. Такая же ситуация на всей территории РФ. Поэтому думаю, что эта же планка в 60% должна быть для коронавируса, чтобы сформировался устойчивый иммунитет, — сказал Вяткин.

В Саратовской области по состоянию на 19 января привито всего чуть более 0,2% жителей — 5 257 человек. Всего в область поступили 9 132 дозы вакцины, что позволит вакцинировать 0,38% жителей. До конца февраля в регион должно поступить более 130 тыс. доз, что достаточно для иммунизации 5,37% от общего числа местного населения.

- Самое главное для нас — получать достаточное количество вакцины. Уже 66 прививочных пунктов развернуты в поликлиниках и больницах. Уже проработали с крупными предприятиями региона, ОВД, и готовы выезжать туда, если они предоставляют помещения для вакцинации. И плюс рассматриваем варианты делать прививку в крупных торговых сетях. Но там пациент должен либо снова прийти туда на вторую прививку, либо сразу записаться на новую через три недели, — рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.