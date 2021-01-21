Для устойчивого иммунитета к коронавирусу прививку должны получить 60% населения Саратовской области

Прививка от коронавируса уже доступна всем желающим Фото: Ольга Симонова

Для формирования устойчивого иммунитета к коронавирусу в Саратовской области должно быть привито не менее 60% населения. Эти данные приводятся по аналогии с прививкой от гриппа. Об этом на брифинге 21 января заявил врио начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Игорь Вяткин.

- По аналогии с гриппом, по которому в этом году был план не менее 60%. И видим, что грипп не регистрируется. Такая же ситуация на всей территории РФ. Поэтому думаю, что эта же планка в 60% должна быть для коронавируса, чтобы сформировался устойчивый иммунитет, — сказал Вяткин.

В Саратовской области по состоянию на 19 января привито всего чуть более 0,2% жителей — 5 257 человек. Всего в область поступили 9 132 дозы вакцины, что позволит вакцинировать 0,38% жителей. До конца февраля в регион должно поступить более 130 тыс. доз, что достаточно для иммунизации 5,37% от общего числа местного населения.

- Самое главное для нас — получать достаточное количество вакцины. Уже 66 прививочных пунктов развернуты в поликлиниках и больницах. Уже проработали с крупными предприятиями региона, ОВД, и готовы выезжать туда, если они предоставляют помещения для вакцинации. И плюс рассматриваем варианты делать прививку в крупных торговых сетях. Но там пациент должен либо снова прийти туда на вторую прививку, либо сразу записаться на новую через три недели, — рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.