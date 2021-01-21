С 22 января школы в Саратовской области возвращаются к нормальному обучению

22 января саратовские школьники возвращаются в классы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Школьники в Саратовской области 22 января выходят на учебу в классы. Отмены занятий по случаю морозов больше не будет. Об этом на брифинге 21 января рассказала заместитель министра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

- Мы по погоде начинаем постепенно возвращаться к штатному режиму в школах. Например, вторая смена в Саратове. С завтрашнего дня, 22 января, на практически всех территориях в области будет штатный режим занятий, — сказала Чинаева.

Синоптики в Саратове прогнозируют в пятницу резкое потепление.

21 января в Саратовской области в 21 районе области были отменены занятия во всех классах из-за сильных морозов.