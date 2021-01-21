В Саратовской области умерли 1 350 человек с коронавирусом

В Саратовской области от иных патологий умерли 852 человека с коронавирусом.

Такие данные на 21 января на брифинге в Минздраве региона предоставил первый замминистра Станислав Шувалов.

Напомним, именно коронавирус унес жизнь 498 саратовцев.

Также в Минздраве подсчитали случаи заболевания медработников коронавирусом — 3 329. В связи с работой из них — 1 899. Кроме того, 32 медработника с коронавирусом скончались от него или сопутствующих патологий. По словам Шувалова, недавно скончался главврач одной из районных больниц.

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