В ковидных госпиталях Саратовской области свободно более тысячи коек

В Саратовской области в коронавирусных госпиталях лежат более трех тыс. пациентов — 3 151.

Как сообщил сегодня, 21 января, на брифинге в Минздраве первый замминистра Станислав Шувалов, из них 3 082 — с пневмонией. Свободно — 1 014 коек.

Среди пациентов кислородом поддерживают 927 человек, на ИВЛ — 185 больных.

Дома лечатся 1 929 зараженных коронавирусом.

Также Шувалов напомнил, что всего в область поступило 9 132 дозы вакцины, из них более 75% уже привили людям.

- В ближайшие часы ждем поступление еще 20 тыс. доз «Спутника V». На следующей неделе будет еще одна крупная поставка, в феврале — еще больше, — сообщил первый замминистра здравоохранения.

Желающих привиться, записанных в лист ожидания, пригласят по мере поступления вакцины в учреждение.

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