За минувшие сутки телефонные мошенники выманили у 12 жителей Саратовской области больше миллиона рублей

За минувшие сутки 12 жителей Саратовской области попались на удочку телефонных мошенников и сами перевели им свои сбережения. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. Об этом сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Самая распространенная схема — звонивший мошенник предлагал подключить услугу мобильный банк, чтобы обезопасить свои сбережения. Жительница Вольска, которая так и поступила, в результате перевела аферистам 143 тыс. рублей.

В полиции в очередной раз призвали к бдительности при совершении любых банковских операций в удаленном режиме. При подозрении о мошенничестве следует сразу звонить в полицию.