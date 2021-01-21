В Саратовской области выявлено 208 деструктивных сообществ в интернете

Прокуратура Саратовской области выявила и заблокировала через суд 208 сообществ в интернете, где содержался деструктивный контент.

Как сообщили в прокуратуре Саратовской области, всего по региону в реестр запрещенных в России за 2020 год добавили 1 293 указателя страниц сайтов, из них по требованиям прокуроров — 908.

В первую очередь блокируют информацию, пропагандирующую и оправдывающую деструктивное поведение, популяризирующую криминальную среду, побуждающую к насилию, а также террористического и экстремистского характера, рекламу наркотиков, порнографию с несовершеннолетними.

Кроме этого ограничивается доступ к страницам, где привлекают к движениям зацеперов, руферов, диггеров, а также, где продают алкоголь и табак детям.