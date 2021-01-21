В Саратове второй день подряд от коронавируса умирают женщины без хронических патологий

От коронавируса в области умерли шесть человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области от коронавируса за минувшие стуки скончались шесть человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, это двое мужчин и четыре женщины.

Погибшим мужчинам было 64 и 68 лет. У них имелись хронические заболевания: артериальная гипертензия, атеросклероз сердца, язва желудка и острый инфаркт миокарда.

У 54-летней женщины была хроническая болезнь почек, у 74-летней — B-клеточная лимфома, у 77-летней — дивертикулярная болезнь кишечника, новообразование молочной железы, хронический пиелонефрит. Лишь у 48-летней не было хронических патологий.

Напомним, вчера, 20 января, среди погибших была 56-летняя женщина без сопутствующих серьезных заболеваний.

Всего в регионе от коронавируса умерли 498 человек

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.