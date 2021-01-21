В Красноармейске мужчина убил бывшую сожительницу из ревности

Мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице и устроил ссору Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Красноармейске Саратовской области 36-летний мужчина признал вину в убийстве бывшей сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его арестовали.

Обвиняемый был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что рано утром 18 января мужчина пришел к женщине в дом на 1-м микрорайоне. Он приревновал бывшую сожительницу и устроил ссору, а потом схватился за нож и ударил ее в шею два раза.

Женщина умерла на месте Фото: СУ СКР по Саратовской области

Пострадавшая умерла на месте, а соседи, сбежавшиеся на шум, вызвали полицию. Правоохранители застали злоумышленника и задержали.

Мужчина дал признательные показания Фото: СУ СКР по Саратовской области

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