В Красноармейске мужчина убил бывшую сожительницу из ревности

Мужчина пришел в гости к бывшей сожительнице и устроил ссору
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Красноармейске Саратовской области 36-летний мужчина признал вину в убийстве бывшей сожительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его арестовали.
Обвиняемый был арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следствие считает, что рано утром 18 января мужчина пришел к женщине в дом на 1-м микрорайоне. Он приревновал бывшую сожительницу и устроил ссору, а потом схватился за нож и ударил ее в шею два раза.
Женщина умерла на месте
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Пострадавшая умерла на месте, а соседи, сбежавшиеся на шум, вызвали полицию. Правоохранители застали злоумышленника и задержали.
Мужчина дал признательные показания
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.