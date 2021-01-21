Четыре улицы в Заводском районе Саратова остались без воды

В Заводском районе Саратова несколько улиц остались без питьевой воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на поврежденном водоводе у дома №14 по улице Барнаульская.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах на проспекте Энтузиастов, улицах Барнаульская, Кленовая, Пензенская.

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