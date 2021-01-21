В Аркадаке пьяный водитель толкнул полицейского и отправился в колонию

В Аркадакском районе Саратовской области вынесен приговор по делу о нападении на сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 29-летнего мужчину признали виновным. Ранее его уже судили за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Вечером 7 октября 2020 года гражданин был пьян и у входа в больницу, куда его привезли на освидетельствование, толкнул полицейского рукой в плечо и повалил на землю.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд отправил его в колонию-поселение на четыре месяца, а также на год и семь месяцев лишил его водительских прав.

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