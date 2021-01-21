Центр молодежного творчества в Саратовской области получил миллион рублей

Миллион рублей получил Центр молодежного инновационного творчества Петровского филиала Саратовского государственного технического университета.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития, Центр стал победителем всероссийского грантового конкурса Фонда содействия инновациям.

Всего по России гранты получили семь ЦМИТов, а заявок на конкурс поступило 33.

Проект петровского Центра молодежного инновационного творчества носит название «Интеллектуальная онлайн-навигация "3D proffi room" для молодежи школьного возраста Саратовской области».

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