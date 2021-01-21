Пять расчетов тушили кухню в доме на Железнодорожной

Горела квартира в многоэтажке Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В ночь на 21 января в Саратове горел многоэтажный дом на улице Железнодорожная.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов дежурному поступил в 23 часа.

Горела кухня в однокомнатной квартире на шестом этаже. Площадь пожара составила 10 кв. метров, на тушение выезжали пять расчетов.

Выгорела кухня в однокомнатной квартире Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.