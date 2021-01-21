Пять расчетов тушили кухню в доме на Железнодорожной

Горела квартира в многоэтажке
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В ночь на 21 января в Саратове горел многоэтажный дом на улице Железнодорожная.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов дежурному поступил в 23 часа.
Горела кухня в однокомнатной квартире на шестом этаже. Площадь пожара составила 10 кв. метров, на тушение выезжали пять расчетов.
Выгорела кухня в однокомнатной квартире
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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