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Пять расчетов тушили кухню в доме на Железнодорожной

Пожар начался ночью в квартире на шестом этаже
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Горела квартира в многоэтажке

Горела квартира в многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В ночь на 21 января в Саратове горел многоэтажный дом на улице Железнодорожная.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов дежурному поступил в 23 часа.

Горела кухня в однокомнатной квартире на шестом этаже. Площадь пожара составила 10 кв. метров, на тушение выезжали пять расчетов.

Выгорела кухня в однокомнатной квартире

Выгорела кухня в однокомнатной квартире

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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