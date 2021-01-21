В Балакове будут судить ОПГ наркоторговцев, в которую входил полицейский

В Балакове Саратовской области будут судить пять человек, входящих в состав организованной преступной группы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, один из обвиняемых — бывший сотрудник полиции.

По версии следствия, ОПГ была организована в декабре 2019 года, когда житель Балакова предложил приятелю начать торговать наркотиками и делать закладки. Сами они назначили себя на роль операторов в интернет-магазине, а в качестве закладчиков пригласили мужчину и женщину. Он работал в Вольске, она — в Балакове. Кроме того, сообщником стал сотрудник ППС, который хранил запрещенные вещества у себя дома и в случае необходимости решал проблемы с правоохранительными органами.

24 декабря сотрудники наркоконтроля провели «контрольную закупку» в подъезде дома на улице 30 лет Победы. Во время спецоперации наркотики были найдены в одежде четырех членов банды, а тайниковые закладки обнаружены в Вольске и Балакове. Удалось установить еще двух покупателей.

Во время следствия один из участников ОПГ признался и раскаялся. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Остальные отрицали, что занимались наркоторговлей в составе банды.

Сейчас дело направлено в суд.

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