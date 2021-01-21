Морозы полностью закрыли школы в 21 районе Саратовской области

Морозы закрыли школы в 21 районе Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области из-за морозов отменены все занятия в школах в 21 районе и городском округе: Александрово-Гайский, Аткарский, Аркадакский, Воскресенский, Духовницкий, Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Краснокутский, Новобурасский, Новоузенский, Озинский, Петровский, Пугачевский, Питерский, Перелюбский, Романовский, Советский, Федоровский и поселке Михайловский.

Не учатся из-за холодов с 1 по 6 класс в десяти районах и городских округах: Балаковский, Вольский, Екатериновский, Калининский, Ровенский, Ртищевский, Энгельсский районы, поселок Светлый, город Шиханы. В Саратове не учатся школьники 1–6 классов первой смены.

Также частично отменены занятия в восьми муниципальных районах: Базарно-Карабулакский, Балтайский, Красноармейский, Лысогорский, Саратовский, Турковский, Татищевский, Хвалынский.

Не обращают внимания на сильные морозы и продолжают обучение во всех классах школы трех районов: Балашовский, Марксовский, Самойловский.