В Саратовской области оттепель начнется в субботу

Пока что в Саратовской области держатся морозы, но вскоре начнется потепление
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области в субботу, 23 января, начнется оттепель. Об этом «КП-Саратов» сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.
Напомним, ранее метеорологи сообщали, что резкий скачок от минусовых к плюсовым температурам случится в пятницу.
- Сроки немного сдвинутся. В субботу будут плюсовые температуры, но процесс начнется в пятницу, — рассказала Васильева.
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