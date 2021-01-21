Саратовская школьница поедет на Северный полюс

Елизавета Дьяконова Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Восьмиклассница из Саратова Елизавета Дьяконова поедет на Северный полюс.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по образованию администрации города, ученица гимназии №4 стала одной из победительниц конкурса «Экспедиция знаний», который провела госкорпорация «Росатом».

На первом этапе Елизавета Дьяконова отвечала на вопросы из разных сфер знания, на втором — подготовила видеопрезентацию, что бы она сделала, попав на Северный полюс.

Всего в конкурсе победителями стали 25 человек — ученики 7–10 классов российских школ. Они отправятся в полярную экспедицию на атомоходе.

- Атомоход с победителями конкурса на борту отправляется в путешествие из Мурманска. Разрубая глыбы льда, он направится к самой северной точке России, Земле Франца-Иосифа, и высадит путешественников на Северном полюсе, чтобы они оставили свой след на нулевом километре планеты, — сообщают организаторы конкурса.

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