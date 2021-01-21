Коронавирусом в Саратове заразились 253 человека

Коронавирусом заразились 253 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области утром 21 января было зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у большинства из них — 157 человек — зарегистрировано ОРВИ.

Среди новых зараженных восемь детей и 90 человек старше 60 лет.

Всего в области были инфицированы 40 702 человека. Выздоровели за минувшие сутки 269 человек, а всего — 35 105.

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