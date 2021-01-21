Женщину, выбросившую двух детей из окна дома в Саратове, ограничили в родительских правах

В Заводском районе Саратова ограничили в родительских правах 39-летнюю женщину, мать двоих детей.
Как пояснили «КП-Саратов» в прокуратуре, речь идет о гражданке, которую обвиняют в том, что 17 октября она выбросила двух девочек из окна квартиры на Ново-Астраханском шоссе.
Экспертиза позволила установить, что у нее имеется психическое расстройство. Сейчас в отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на убийство двух человек.
Иск об ограничении в родительских правах подал ее бывший муж, отец девочек.
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