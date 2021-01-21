Почти пять тысяч саратовцев обратились за психологической помощью на телефон доверия

В Саратовской области более 28 тыс. звонков от граждан приняли горячие линие министерства труда и социальной защиты и подведомственных организаций.

- Службы работают с конца марта 2020 года для оказания социальной и психологической помощи. Люди интересовались, как оформить социальные услуги, режимом работы социозащитных учреждений, обращались за социально-бытовой помощью. Номера можно узнать на сайте министерства, — сообщили «КП-Саратов» в Минтруда области.

Из общего числа звонков 15 тыс. приняли специалисты «общественной приемной» министерства, 8,8 тыс. — 39 комплексных центров социального обслуживания региона. Консультации оказали 2,8 тыс. жителей региона, а почти 6 тыс. пожилых людей и инвалидов получили продукты, лекарства от соцработников.

Также граждане обращались за психологической помощью. На круглосуточный и бесплатный телефон доверия 8-800-2000-122 позвонили 4,2 тыс. саратовцев.

Кроме того, более 14 тыс. раз обратились в аккаунты Минтруда в социальных сетях. Люди интересовались, как оформить выплаты, встать на учет в качестве безработного и другим.

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