На трассе под Саратовом водитель «Приоры» погиб в ДТП с ВАЗом

В Екатериновском районе столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-2113 Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Екатериновском районе Саратовской области вчера вечером, 20 января, случилось смертельное ДТП.

- Около 20:35 на 151-м км трассы Тамбов — Саратов — граница с Республикой Казахстан 41-летний водитель «Лады Приора», по предварительным данным, не уступил дорогу ВАЗ-21130, который ехал по главной, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В аварии погиб водитель «Приоры».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.