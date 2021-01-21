В ларьке с курами-гриль в Саратове поселилась мышь

Мышь обитает в ларьке с продуктами питания. Фото группы "Типичный Саратов"

Житель Саратова заметил антисанитарию в ларьке по продаже готовой еды.

По словам очевидцев, опубликованным в группе «Типичный Саратов», это касается ларька с курами-гриль в Заводском районе, возле гипермаркета «Лента».

- Мышка замерзла и кушает, — написал автор.

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