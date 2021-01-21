Встали трамваи №9 в Саратове

Вагоны стоят в сторону Мирного переулка. Фото Александра Курбако

В Заводском районе остановились трамваи №9.

Как сообщает группа «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение прекратилось в сторону Мирного переулка.

Вагоны стоят у остановки «Огородная». По словам пассажиров, сломался один из трамваев. Причем на маршрутку сесть невозможно — на остановках выстраиваются очереди.

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