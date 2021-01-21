В Саратовской области будет жестокий мороз

В Саратовской области будет морозно
Фото: Екатерина Семенова
Четверг 21 января в Саратовской области будет морозным.
Как предупредили читателей «КП-Саратов» в ГУ МЧС, из-за аномальных холодов объявлен оранжевый уровень опасности.
Утром столбик термометра в ряде районов области может показать до -35 градусов. В Саратове ожидается -20 градусов.
Днем станет немного теплее, до -25... -16 градусов, в зависимости от района.
Осадки маловероятны, небо останется пасмурным в течение всего дня. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6-14 метров в секунду.
Год назад 21 января было теплым — до +1 градуса и шел мокрый снег.
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