Бывшего инспектора колонии Пугачева оштрафовали за взятку от заключенного

В Саратовской области вынесен приговор бывшему сотруднику колонии №17 Пугачевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в получении взятки.

Установлено, что в августе 2020 году инспектор колонии получил от осужденного две тыс. рублей. Деньги ему перечислили на карту за то, чтобы он купил две бутылки коньяка и доставил в исправительное учреждение.

Однако преступление было обнаружено другими работниками УФСИН.

Свою вину бывший инспектор признал. Уголовное дело в отношении него прекращено, он был оштрафован на 15 тыс. рублей.

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