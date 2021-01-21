В поселке Балашовского района мужчину убило током на пожаре

Тело мужчины было найдено на полу кухни Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в поселке Конный 20 января.

Предварительно установлено, что пожар заметил сосед. Он увидел дым из окон дома, где жил 61-летний мужчина. Бросившись на помощь, он обнаружил горящий умывальник на кухне и лежащего на полу человека.

Сосед вызвал пожарных, а сам тем временем попытался потушить огонь снегом.

Спасти 61-летнего хозяина дома не удалось. Следователи СК обнаружили на теле следы термического поражения. Предварительная версия причины гибели — удар электротоком.

Начата доследственная проверка, устанавливаются точные причины пожара и смерти человека.

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