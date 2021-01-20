В Саратове появятся новые дорожные знаки

На улицах Саратова установят дорожные знаки Фото: Екатерина Семенова

В Саратове продолжается работа по организации дорожного движения.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, соответствующее решение принято на заседании совета по городскому хозяйству и комиссией по безопасности дорожного движения.

Будет установлен ряд знаков на центральных улицах и периферии:

- 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.2 «Зона действия» по нечетной стороне Советской от дома №23 до пересечения с Горького;

- 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.4.11 «Кроме вида транспорта» (автобусы) по правой стороне Танкистов на участке дороги от Соколовой до Большой Горной;

- 3.27 «Остановка запрещена» и 8.4.1 «Вид транспортного средства» на повороте Белоглинской и Большой Садовой, запрещающих остановку грузовых т/с от ворот АО «Электроисточник» в сторону Шелковичной на участке 50 метров;

- 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» по Советской между Рахова и Пугачева в обоих направлениях;

- 3.27 «Остановка запрещена» по Большой Казачьей на пересечении с Астраханской на нечетной стороне;

- 3.27 «Остановка запрещена» по Московской на пересечении с Астраханской на нечетной стороне;

- 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» вместо знака 3.27 «Остановка запрещена» по Вольской между Рабочейя и Бахметьевской по левой стороне;

- 3.27 «Остановка запрещена» по Советской между Вольской и Горького;

- 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» по Емлютина, перекресток с 1-м Ленинский проездом в направлении движения к Московской;

- 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия 50 метров» по улице имени Расковой на пересечении с Ново-Астраханским шоссе в обоих направлениях;

- 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» по Бабушкиному Взвозу от Чернышевского до здания ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» в обоих направлениях;

- 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия» (100 метров) по Шелковичной при движении от Чернышевского в сторону набережной;

- 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» по Симбирцева на участке от Белоглинской до Новоузенской;

- 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» по 2-й Садовой на участке от Астраханской до Рахова (четная сторона);

- 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» целесообразна по Хользунова, на участке от Рабочей до Белоглинской, в обоих направлениях;

- 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» по Заулошнова;

- 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» или знака 3.27 «Остановка запрещена» по Миротворцева;

- 3.27 «Остановка запрещена», 8.18 «Кроме инвалидов» и 8.2.2 «Зона действия 20 м» по Киселева при движении от Горького в сторону Вольской;

- 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» по Пономарева;

- 3.1 «Въезд запрещен» у дома №40 по Горького со стороны Московской.

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