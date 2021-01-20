Роспотребнадзор увеличил число болельщиков на матчах саратовских команд

Сегодня, 20 января, Роспотребнадзор по Саратовской области разрешил увеличить число болельщиков на соревнованиях.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта, теперь на трибунах смогут присутствовать не 10, а 30% от общего числа зрителей.

- Это очень важное решение, которое поддержали все профессиональные клубы региона, — отметил министр Александр Абросимов.

Президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов выразил надежду, что вскоре можно будет увеличить допуск зрителей на трибуны до 50%.

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