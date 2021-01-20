Саратовский депутат предложил не отдавать в частные руки психиатрическую больницу: Нам всем там лежать!

Александр Анидалов

Предполагается, что свои затраты на ремонт психиатрической больницы им. Св. Софии в Саратове потенциальный концессионер будет возмещать из платных услуг этого медицинского учреждения. Об этом на заседании бюджетного комитета областной думы 20 января заявила замминистра здравоохранения Саратовской области Елена Кенженбетова.

Напомним, правительство региона рассматривает возможность отдать психиатрическую лечебницу в концессию. Такое распоряжение подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Представители минздрава объяснили такое решение плохим состояния корпусов и тем, что получить поддержку по целевой федеральной программе нет возможности.

- В психиатричке нам всем лежать вскоре, почему минздрав собирается отдавать в концессию это медучреждение? Почему в бюджет не заложены средства на ее реконструкцию? – шумел на заседании депутат Александр Анидалов.

- У нас не полностью профинансирована программа бесплатного здравоохранения. Пока есть только предложение по формированию концессионного соглашения, решения о концессии нет. Рассматривался вариант, что свои затраты на ремонт концессионер будет получать с платных услуг, - объяснила замминистра здравоохранения Саратовской области Елена Кенженбетова.

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