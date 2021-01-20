В Саратовской области разрешили работать игровым комнатам для детей в ТЦ

В Саратовской области с сегодняшнего дня, 20 января, разрешили работать досуговым и развлекательным площадками для детей в торгово-развлекательных центрах.

Изменения в постановлении регионального правительства подписал его председатель Роман Бусаргин.

Теперь игровые центры могут работать, но при условии ежедневной уборки с дезинфекцией, одновременного присутствия не более 30% посетителей и измерения температуры.

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