Синенькие и Рыбушка хотят присоединиться к Саратову

Села Рыбушка и Синенькие Саратовского района хотят войти в состав Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, советы Синеньского и Рыбушанского муниципальных образований Саратовского района направили в адрес Саратова решения об инициировании процедуры преобразования путем объединения с областным центром.

Публичные слушания по данному вопросу пройдут 25 февраля 2021 года.

Также советы предлагают Саратовской гордуме назначить публичные слушания по вопросу преобразования.

Напомним, с 1 января 2021 года в состав Саратова вошли поселки Багаевка и Красный Текстильщик.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.