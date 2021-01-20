В Балакове работник СТО угнал и разбил Chevrolet клиентки

Угнанный автомобиль нашли на штрафстоянке
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В Балаковском районе полиция раскрыла угон автомобиля из автосервиса.
- К правоохранителям обратилась 37-летняя местная жительница. У нее угнали Chevrolet Aveo, который стоял на территории СТО, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Полицейские нашли разбитую машину на штрафстоянке. Подозреваемым в угоне стал 31-летний ранее не судимый работник сервиса.
Машина оказалась разбита
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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