В Духовницком районе умер последний ветеран Великой Отечественной войны

В Духовницком районе Саратовской области скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Виктор Агарков.

Виктор Иванович Агарков. Фото с сайта администрации Духовницкого района

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, Виктор Иванович умер 16 января 2021 года на 95-м году жизни.

Он родился в 1926 году в поселке имени Ленина Балаковского района, окончил три класса школы.

На военную службу его призвали в 1943 году и зачислили в 1078 зенитный артиллерийский полк, дислоцировавшийся в Саратове. Его обучали владению в боевых действиях зенитными установками и зенитными крупнокалиберными пулеметами, а также закрепили за ним зенитный крупнокалиберный пулемет ДШК.

Зенитчик Виктор Агарков дошел до Калининграда, а на родину вернулся в 1950 году.

После Великой Отечественной войны он работал в пароходстве, затем в колхозе комбайнером, механиком по трудоемким процессам в газовом участке.

В администрации отмечают, что память о Викторе Ивановиче навечно останется в сердцах земляков и в истории Духовницкого района.

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