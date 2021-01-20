В Саратовской области за три месяца количество безработных снизилось в два раза

Наталья Михайлова Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области стабильно улучшается ситуация на рынке труда. Официально число зарегистрированных безработных на январь 2021 года составляет 33776 человек. В пик безработицы, в октябре 2020 года, эта цифра составляла более 64 тысяч человек. Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» рассказал министр труда и соцзащиты Сергей Наумов.

- Создаются, несмотря на такие сложные условия, новые рабочие места, в том числе в рамках инвестиционных программ. В целом все меры позволяют ситуации оставаться стабильной. Кстати, ситуация у нас лучше, чем у соседей, в Самаре или Нижнем Новгороде.

Через центры занятости трудоустроены тысячи человек. Поэтому хочу поблагодарить всех сотрудников ЦЗН, они отлично сработали в таких непростых условиях, - сказал Наумов.

Сергей Наумов Фото: Александр Уриевский

Наталья Михайлова - заместитель министра труда и социальной защиты области - председатель комитета по занятости напомнила, что максимальный размер выплаты по безработице в начале прошлого года составлял восемь тысяч рублей. В марте, с началом пандемии, он был увеличен до 12130 рублей. На 2021 год размер пособия оставлен на том же уровне.

- Конечно, речь идет о максимальном размере выплаты, который зависит от категории безработного и времени, в течение которого он стоит на учете. Все вопросы можно задать по телефону нашей горячей линии 39-00-31.

Прошлый год был непростым. В этом году к сложившейся ситуации мы начинаем привыкать. Поэтому, конечно, основное направление работы нашего ведомства - трудоустройство. Для этого мы проводим различные консультации, обучение, выделяем помощь на открытие своего дела, объясняем, как стать самозанятым, - рассказала Михайлова.

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