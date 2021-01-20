В Саратове возобновили отлов бездомных собак.

Как сообщил мэр города Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм, отловом и содержанием животных на основании договора будет заниматься МБУ «Дорстрой».

- Он будет действовать до того периода, пока не будут внесены изменения в областной закон, после чего будет объявлен аукцион на проведение данных работ в течение всего года, — отметил градоначальник.

Заявку на отлов собак можно оставить в инстаграм-аккаунте «Дорстроя».

Напомним, недавно бродячие псы искусали несколько человек, в том числе детей. Всего за год от нападений этих хвостатых пострадали 53 человека. СКР даже возбудил дело по этому поводу.

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