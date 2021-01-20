Пьяный мужчина «заминировал» жилой дом в Балакове

Житель Балакова Саратовской области в ночь на 20 января «заминировал» жилой дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, якобы в многоэтажке на Шевченко находится опасное устройство.
На место ЧП выехали полицейские, экстренные службы. Здание было проверено, но ничего найти не удалось.
Однако был задержан 59-летний мужчина. Он рассказал, что был пьян и сообщил о готовящемся теракте.
Возбуждено уголовное дело.
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