Транспортные полицейские рассказали студентам об экстремизме в соцсетях

Сотрудники транспортной полиции присоединились к акции «Студенческий десант»

Сотрудниками Приволжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с членами Общественного совета при линейном управлении в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» в одном из учебных заведений города организована встреча со студентами.

Правоохранители рассказали первокурсникам о работе служб и подразделений транспортной полиции. Представитель Общественного совета при управлении Юрий Кузнецов уделил внимание вопросам безопасности в социальных сетях. Ребятам пояснили, чем может грозить распространение информации, призывающей к экстремистской деятельности.

Полицейские поговорили с ребятами о вреде употребления наркотических средств, об ответственности за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, напомнили о правилах безопасного проведения на объектах железнодорожного транспорта, пояснили к каким последствиям может привести несоблюдение этих требований.

В завершение встречи транспортные полицейские рассказали студентам о народных дружинах и правилах вступления в них.

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